一人包辦職缺難尋 產學落差挫敗文創人才

文創教育專題8-6大學積極培育文創人才，然而產學落差卻是殘酷的事實，不少產業要求員工一手包辦所有工作，要不就是職缺難尋，讓不少文創畢業生大感受挫，對未來更加茫然。

因應文創產業在國內蓬勃發展，大學也紛紛設立文創科系，但產學落差問題卻也揮之不去，學生懷抱理想投入文創領域，畢業後投入職場，現實卻未必能盡如人意，也讓文創科系育才倍感艱辛。

國立台北教育大學文化創意產業經營系副教授陳俊明表示，現在台灣很多產業都已飽和，不只是文創產業，因此系上常鼓勵學生畢業後去創業，因為若無人創業，怎會有文創人才的工作機會，同時也鼓勵學生到國外工作，以後還可回饋台灣，協助和國際連結，身為文創人，應該要勇敢去找路。

「文創人未必一定要是設計人」，陳俊明指出，現在設計領域已飽和，文創領域欠缺的是整合性能力，視野上必須更全觀，文創未必要很狹義，投入文創領域也未必一定要會設計，但至少要懂如何和設計人合作，且要有文化基底，才不會讓創意流於曇花一現。

南華文化創意事業管理系主任楊聰仁也指出，台灣多數文創產業都是小規模，分工並不精細，常期望員工從設計、行銷到管理，「所有工作一手包辦」，但學生通常很難有這樣全方位能力，學校只能鼓勵學生要具備終身學習能力，在職場上不斷學習，「讓自己像塊海綿一樣不斷吸收」。

若從文創科系畢業後，只鎖定狹義的文創產業去求職，楊聰仁坦言，學生難免會受挫，因為很難找到對應職務，但如果宏觀看待文創領域，不少學生雖不是到法規定義的文創產業工作，但職務內容卻和文創相關，很多傳統產業、旅店業者都歡迎有文創能力的人才，幫產品找亮點、講故事，「文創產業不一定只能從設計角度去看」。

弘光科技大學文化創意產業系主任涂卉認為，現在台灣文創產業多是微型產業，即使是大型文創園區，找來的也都是小型工作坊，想將文創產業市場做大很難，很多人都以為文創就是DIY或手作，但現在更應該「從產業中發展文創，協助產業轉型」，例如腳踏車、五金、農作等，在原有製造產業上加入文創想法，文創產業才有未來。

看到學生滿懷理想，投入文創領域後卻倍感挫折，台北科技大學文化事業發展系主任鄭麗玲也很不捨，因為文創是新興領域，但學生進來後常發現和想像的不同，如設計領域也有同樣問題，相較於自己投入的努力，卻未必能有同等回報，「很多設計得獎者，最後也只能到設計公司去畫圖」。

鄭麗玲表示，傳統領域都有一些對應的產業別，但文創產業卻不明確，也沒有相對應的職務，學生常處於摸索階段，不知道未來方向，因此學校在課程中加入管理等課程，教學生業務評估、定價策略、倉儲管理、網頁架設等，鼓勵學生往創業發展，即使不去企業求職，同樣有一個平台，能夠讓自己的作品或想法被看見。1060403

(中央社)