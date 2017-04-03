功課曾吊車尾 陪讀班助他成為發明點子王

由阿嬤帶大的小宏（化名），小學時功課吊車尾，也覺得自卑，透過陪讀班課輔獲得肯定和自信，不只課業進步，還有多項發明，在校內被稱為「點子王」。

明天是婦幼節，基督教救助協會表示，許多孩子即使放假了，仍缺乏父母的陪伴，還有許多孩子因為家庭弱勢，學業不佳，以致自我形象低落，無法發揮潛能，而成為折翼天使，因此救助協會推動1919陪讀計畫，提供弱勢孩子免費課業輔導、品格教育、多元才藝等，希望幫助孩子展翅高飛。

就讀屏東華洲工家汽車修護科二年級的小宏（化名），從小父母離異，由阿嬤帶大，由於爸爸工作不穩定，家中經濟主要靠阿嬤替人摘檳榔維生，而阿嬤不識字，也管不動他，因此送功課吊車尾的小宏到屏東里港靈糧1919陪讀班參加免費課輔。

陪讀班老師如母如父地照顧，彌補小宏欠缺的父母之愛。小宏表示，小學時成績很差，討厭讀書，很自卑，常覺得活著是多餘的，還有過自殺念頭，但陪讀班老師一直鼓勵，肯定他是有價值的，覺得被重視後，慢慢地，他讀起書也不覺得困難了。

喜歡拆解電器的小宏，點子也特別多，曾與同學合作發明「藍芽車門解鎖器」等作品，去年設計的「畚斗過濾網」，可以在清掃時分離沙子和落葉，在「全國高中職學生智慧生活創意設計比賽」獲得最佳創意獎，在校內被稱為「點子王」。

在婦幼節前夕，小宏也希望向一路陪伴他的陪讀班老師們表達謝意，如果沒有老師們的肯定與照顧，不知自己現在會在哪裡，「更不會有如今充滿自信的我」。他也和陪讀班的林坤宏牧師約定，以後如果當上汽車修理廠的老闆，一定要捐一台汽車給陪讀班。

基督教救助協會表示，1919陪讀計畫14年來已累計幫助超過3萬人次的孩子，106學年仍繼續提供234班、2806個孩子免費課後陪讀，但近年來大環境不佳，募款十分辛苦，因此呼籲大眾一起關心弱勢孩子的需要，支持1919陪讀計畫，讓許多曾折翼的孩子，也能跟小宏一樣展翅高飛。1060403

(中央社)