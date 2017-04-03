網傳特色溜滑梯 原來它不是溜滑梯

網路上流傳著全台特色溜滑梯，其中有2座分別是在新北市濂洞國小與猴硐國小，但其實它們真正的身分都不是溜滑梯，猴硐國小的是裝置藝術，現在已不宜做溜滑梯使用。

猴硐國小2000年經歷象神颱災摧毀校舍，於2005年新校舍異地重建落成，而其中最引起旅客駐足欣賞的，就是立於校門口的猴子溜滑梯「Hohosan」。

學校指出，猴子溜滑梯其實是裝置藝術作品，緣起於猴硐地名由來，昔日猴硐地區山洞中住有許多台灣獼猴，因此特別以猴子造型融合樹屋、溜滑梯與山洞意象設計此公共藝術作品，小朋友都稱它為Hohosan。

猴硐國小說，其中最特別的是Hohosan臉上可隨意變換喜、怒、哀、樂四種表情。Hohosan總是瞇著雙眼，帶著一抹微笑，伸出它那滑梯雙臂，讓小朋友們盡情地在它身上翻滾玩耍，小朋友也喜歡站在猴子嘴巴的造型平台上欣賞猴硐風光。

學校表示，因為Hohosan是木作材質，隨著興建時間已久，其實不宜做為像溜滑梯這類經常性重量的乘載使用。為了讓這座可愛的Hohosan可以長長久久地在猴硐等待大家造訪，希望民眾以裝置藝術的角度去欣賞，一起共同愛護。

位於濂洞國小的網傳特色溜滑梯，真正的身分也令人很訝異，其實它是防震防災逃生梯是學校防災教育設施，但是它真的可以做溜滑梯使用。

濂洞國小指出，所謂的「溜滑梯」是由幼兒園廚房至司令台配合地形高低修砌而成，全長約13.6公尺，是親師生校園生活的中心，更是假日遊客親子必遊的景點。

學校表示，這條「溜滑梯」是民國84年時任濂洞國小校長的廖境林，為解決雨季時由山坡湧下的排水經常氾濫成災，將流經川堂的排水溝疏濬，並加蓋以解決雨季的水患，同時兼顧防災逃生教學訓練、空間活化及校園特色營造等多重附加價值目的，所以遊客們認知的「溜滑梯」，其實是防災防震逃生梯兼防洪的水溝蓋，可以說是小型的「圓山子分洪道」，現在成了濂洞國小的代名詞。

這個空間日前由學校家長會副會長潘佳霖發揮長才，將水湳洞的海洋元素融入溜滑梯的空間美化。濂洞國小表示，歡迎民眾在校園開放時間到濂洞國小一遊，不只溜滑梯，晴空萬里時還可以遠眺彭佳嶼、棉花嶼及花瓶嶼等國境之北三小島。1060403

(中央社)