蹲馬桶竟冒冷汗腿軟 心肌梗塞險丟命

軍人出身的張先生（圖），過去健檢都正常、體能也不錯，曾經因肚子痛在廁所蹲了半天，不料竟開始冒冷汗、腿軟及後背痛，送醫確診為心肌梗塞，緊急電擊10次才撿回一命。中央社記者張茗喧攝 106年4月3日

軍人出身的張先生，健檢都正常、體能也不錯，曾經因肚子痛在廁所蹲了半天，不料竟漸漸開始冒冷汗、腿軟及後背痛，送醫確診為心肌梗塞，緊急電擊10次才撿回一命。

根據衛福部民國103年公布的死因統計，心臟病是台灣人健康的第2號殺手，共奪走1萬9400條寶貴性命，平均每27分鐘就有1人死於心臟疾病。

今年55歲的張先生受訪時表示，他是軍人出身，過去在高職擔任教官，不僅每年健檢都正常，體能測驗時跑3000公尺也沒問題，捐血次數更高達50次，在學校發現學生抽菸也能從1樓衝上6樓逮人，一直自認身體狀況不錯。

平時就愛吃牛排的他，每週都會吃1到2次解饞，但有一年農曆春節在幾天大魚大肉過後，突然感到肚子痛跑廁所，在馬桶上蹲了一陣子，漸漸感到冷汗直流、腿軟，甚至覺得喉嚨「卡卡的」，後背也痛起來，喝水休息都不見改善。

他不知如何是好，只好打給從事醫護工作的妹妹，妹妹聽聞後叫他趕緊就醫，救護車一來，才驚覺是心肌梗塞發作，緊急送往醫院，「當時我臉都黑了」。醫院醫護人員緊急替他電擊救命，就在第10次，他才撿回一命，並裝了5根支架。

明明身體健康怎會心肌梗塞？張先生經醫師診斷，才知道原來他有家族病史，加上壓力大又愛吃牛肉、少吃菜的關係，現在他已戒掉外食，幾乎都在家煮，也練習多吃魚和蔬果，加上唱戲改善肺活量，控制良好。

國健署表示，冠狀動脈心臟病是血管粥狀硬化變性最容易引起的一種疾病，一旦心肌某部位的血液減少供應造成心肌的損傷或死亡，就稱作「心肌梗塞」，症狀包括胸悶、喘不過氣、冒冷汗等。

有幾種狀況特別容易發病，國健署指出，包括運動或用力提重物時，酒足飯飽後血液大量分布到腸胃道消化食物，卻因動脈硬化、阻塞難輸送足夠血液；在很冷或很濕熱的天氣下外出；壓力太大或情緒起伏劇烈，受到驚嚇的時候。

國健署呼籲，一旦懷疑是心肌梗塞或中風的急性發作，應打119並以最快速到達醫院，由專業救護人員提供緊急送醫急救處理，有助於搶回寶貴性命及減少後遺症。1060403

(中央社)