兒童免費入園！快到動物園歡度兒童節
明天就是兒童節，台北市立動物園4月4日當天推出優惠，12歲以下兒童及1名家長可免費入園，另外還舉辦「六小福過兒童節」自導式闖關活動，邀請大小朋友一起歡慶節日。
想知道動物寶寶怎麼過兒童節嗎？溫帶區的小爪水獺是天生的游泳健將，雙胞胎經常和哥哥姊姊們在戶外活動場追跑遊玩；企鵝館的黑腳企鵝寶寶則跟爸媽穿梭在洞穴之間，每天努力吃飽飽，追上標準體重。
調皮搗蛋的非洲野驢「Nabil」會施展「無影腳」和室友打招呼，再一溜煙跑掉，連媽媽也拿牠沒辦法；同一天出生的2隻伊蘭羚羊，有稱職媽媽「秀梅梅夏」的照料，現在已經能夠到戶外散步了。
另外，台灣動物區去年出生的梅花鹿「梅冠」，頭上已長出一對小巧可愛的鹿茸，在完全鈣化變得堅硬前不具有任何威脅性，連媽媽「梅燕」也常會忍不住作弄牠一下。
無尾熊媽媽「Q妹」及「Emily」的寶寶「奇奇」和「蒂蒂」，也已經鑽出育兒袋，牠們有時窩在媽媽胸前、有時攀爬在媽媽背上，毛茸茸且稚氣的臉龐配上大眼睛的萌樣，吸引不少目光。
動物園4月4日開跑的「六小福」活動，將一路延續到5月28日，小朋友入園後可到遊客服務中心索取闖關單，跟著闖關地圖指引拜訪6個動物寶寶，並寫下問題答案，全對就可換取小禮物，活動地點涵蓋教育中心前長臂猿島、無尾熊館、臺灣動物區、沙漠區、溫帶區及企鵝館等，歡迎趁著連續假期，到動物園度過兒童節。
(中時)
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