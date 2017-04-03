安衛檢舉獎金取消 勞動部：檢舉管道仍暢通
由於勞動條件、安全衛生勞檢人力不足，今年4月1日起，勞動部取消前年甫新增的安衛檢舉獎勵金。勞動部認為，雖有高達7成檢舉案件經查證確有違法，但也讓勞檢員疲於奔命，恐排擠職災發生率更高項目，決議取消安衛部分獎勵金。
勞動部今天重申，自2015年起施行的「安全衛生全民監督檢舉獎勵金支給要點」，4月1日起停止核發檢舉獎勵金。不過，受理檢舉管道仍暢通，如有發現各類工作場所安全衛生不良情形，仍可提出檢舉；勞動部也將增加積極輔導機制。
針對外界質疑，因勞檢人力不足而取消檢舉獎金，為「反其道而行」，勞動部回應，檢舉獎金取消為更有效運用檢查人力，避免排擠，並採風險分級策略，將檢查人力及檢查重心優先致力於高風險危害行業及工地；同時正研擬替代方案，將強化都會地區具危險性臨時作業、如廣告招牌裝設等即時輔導為主軸，善用政府與民間專業人力，協同積極防災。
勞動部也說，其他單位現行「吹哨人條款」，重點在於保護當事人秘密、避免不利對待，與有無檢舉獎金無關。
至於勞檢人力不足，勞動部表示，已研擬「落實保障勞工權益檢查人力提升計畫」，規劃增加全國勞動檢查員人數至1000人，已陳報行政院核定中。除了加強執行勞檢，也將透過宣導防災知能、輔導改善安全衛生設施，以及跨部會合作等多元減災工具，多管齊下，以督促事業單位遵守法令。
(中時)
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