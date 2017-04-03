一歲半孩子若說不出5個單字 父母要小心

世界衛生組織統計，兒童發展遲緩發生率約為6至8%，以台灣每年平有20到25萬新生兒計算，平均約有1萬5千名嬰兒可能有發展遲緩問題，若再擴大到6歲以下的學齡前，遲緩兒人數預估上看10萬人。配合兒童節，馬偕兒童醫院今天舉辦早療成果展，並提醒，需要早療介入的孩子，3歲前的黃金治療成效是3歲後的10倍。

馬偕兒童醫院早期療育評估中心主任、兒童醫務部主任邱南昌在活動中表示，孩子成長過程中，由於遺傳、環境等諸多因素，並非每個孩子的成長都是循著相似的順序與速度。而家長的觀念、認知與警覺，是影響早療是否能及時介入的重要因素。

致力於兒童早期療育工作多年，且於今年獲得瑞信兒童醫療貢獻獎--兒科新銳獎肯定的馬偕兒童醫院小兒神經科主治醫師陳慧如表示，正常情況下，1歲半的孩子會說出5個單字，2歲就能學會50個單字且能講出短句表達需求，3歲則能夠說出完整的句子，但家長往往忽略不同時期「應有的水準」，而錯失語言遲緩問題及認知功能障礙的早期治療時機。

馬偕兒童醫院提醒，需要早療介入的孩子，3歲前的黃金治療成效是3歲後的10倍。陳慧如表示，過去就曾有2歲3個月的孩子外觀無異狀，但在健兒門診就診時，發展篩檢發現孩童有肢體不協調、跑步時步態笨拙、走樓梯需依靠攙扶、且僅能表達5個單字，在排除早產、遺傳基因與其他高危險因素後，發現為後天環境刺激不足所致，經早療介入後，逐漸開始有「仿說」的動機，與人互動也有進步，目前仍在積極治療中。

此外，臺北市政府衛生局建置「兒童發展圖像篩檢互動網」，提供有趣圖像、互動性動畫、7種語音導覽及13個年齡層之篩檢題項，讓父母在家即可按圖索驥，快速智慧檢測孩子的發展狀況。若發現異常情形，將有專人進行追蹤，提醒儘早就醫評估及確認診斷，亦便於家長掌握孩子狀況，有助於就診時醫師評估。

(中時)