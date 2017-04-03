劉德華養傷自拍 側臉曬日光浴帥爆
香港天王劉德華（華仔）今年1月在泰國因拍廣告墜馬受傷，造成骨盆撕裂，過年期間也在醫院休養，劉德華上月10日終出院返家，而華仔近日則在官網曬出自拍照，他以側臉入鏡，享受日光浴。
55歲的劉德華3月10日出院返家，經過近一個月休養後，華仔昨（2日）分享出院後自拍照，他享受陽光、以側臉入鏡，同時也曬出他全力支持的舞台劇《尋找快樂時代2017》海報與演出照，劉德華感性寫下：「你們堅持著，我就陪伴著，你們是我背後的陽光、你們是我心中的希望，我會為彼此夢想勇往直前，謝謝謝謝...我愛你們！！ 」
(中時電子報)
關鍵字：劉德華
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。