劉德華養傷自拍 側臉曬日光浴帥爆

劉德華曬自拍照，他以側臉入鏡，享受日光浴。（圖／取材自華仔天地）

香港天王劉德華（華仔）今年1月在泰國因拍廣告墜馬受傷，造成骨盆撕裂，過年期間也在醫院休養，劉德華上月10日終出院返家，而華仔近日則在官網曬出自拍照，他以側臉入鏡，享受日光浴。

劉德華不時透過官網與粉絲互動，展現樂觀正能量。（圖／本報系資料照片）

55歲的劉德華3月10日出院返家，經過近一個月休養後，華仔昨（2日）分享出院後自拍照，他享受陽光、以側臉入鏡，同時也曬出他全力支持的舞台劇《尋找快樂時代2017》海報與演出照，劉德華感性寫下：「你們堅持著，我就陪伴著，你們是我背後的陽光、你們是我心中的希望，我會為彼此夢想勇往直前，謝謝謝謝...我愛你們！！ 」

(中時電子報)