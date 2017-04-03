兒墮落吸毒 父報警希望助勒戒

染上毒癮的黃嫌被父親大義滅親，報警逮捕。（徐養齡翻攝）

警方在黃嫌房間桌上查出毒品。（徐養齡翻攝）

新竹市黃姓男子疑吸毒成性，整天窩在房間無所事事，當父親的保全擔心兒子斷送前途，2日大義滅親，報警舉發兒子，希望他能盡早勒戒，不過黃嫌落網後卻一派不在乎，令警方看了搖頭。

警方調查，24歲黃嫌年紀輕輕就有不少前科，父親常為了兒子官司煩得傷透腦筋，但畢竟是自己骨肉，還是希望孩子有改過自新的一天。

警方昨天據報到黃嫌住處查看，在房間桌上找到約1公克安非他命分裝成2小包，另有吸食器等。黃嫌坦承吸毒，辯稱因工作不順才染上毒癮，毒品則是日前向友人以1000元購入，全案訊後依毒品罪嫌移送偵辦。

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(中時)