逆光飛翔 全盲陳翔擁12張街頭藝人證

上帝為你關閉一扇窗，必會開啟另一扇門！因早產而視力發展不全19歲的陳翔不向命運低頭，從小學習熱愛的音樂，如今是擁有12個縣市街頭藝人證的彈唱歌手，用溫暖歌聲傳遞愛。

陳翔出生時是僅600公克，也因早產而造成視力損傷，直到1歲還不會翻身，父親為了賺錢糊口，在外開計程車奔波打拼，姑姑心疼陳翔，於是將他帶在身邊扶養，到4歲時進入竹市立幼兒園就讀。

「他是唯一的全盲生，加上發育遲緩，常躲在教室角落哭泣」老師張巧妙回憶，陳翔有嚴重偏食，因此要一口一口解釋吃進去的食物是什麼，降低不安全感；此外為了全盲的陳翔，特別把教室學習環境重新規劃，增加許多可以觸摸學習的教材與設計，帶領他自理生活，並探索有別於家裡的全新世界。

張巧妙也說，每次陳翔哭泣時，只要抱著他在耳邊哼歌，便能安定情緒，也在教育過程中，發現他對音樂的天份，例如他會把教室的門當成樂器，在開關的過程創造出節奏，只要狀況允許，都會讓他盡情「玩聲音」。

陳翔說，為了考取街頭藝人證照，花了非常多時間練習，過程會聽到許多否定的言語，但他不怕失敗，努力實現夢想，未來想帶著音樂環遊世界，感受不同國家的風俗民情，吸收更多知識，並成為國際級的街頭藝人，「讓世界聽見我的聲音」。

從小扶養他長大的姑姑陳淑嬌說，陳翔「眼盲心不盲」，先天障礙卻不向命運低頭，現在已是可以獨當一面的「街頭藝人」，帶著音樂到處分享，並努力掙學費、上大學，朝音樂夢想持續邁進。

「歡迎大家一起來聽我的音樂，聽我的生命故事」陳翔也說，平時可以在新竹市護城河、內灣車站廣場、台中草悟道、古坑綠色隧道等地，看到他表演身影，邀請大家一起來欣賞他為大家準備的音樂與歌聲。

新竹市長林智堅表示，陳翔堅持夢想的故事，讓人佩服與感動，是最好的生命教育，市府除提供每月視障者生活補助津貼，協助陳翔專注學習、持續圓夢，也期盼藉由陳翔的故事，讓大家學會尊重差異，展現同理與關懷。

陳翔日前帶著陪他到處走唱的電子琴，回到他畢業的新竹市立幼兒園，除了分享從小成長的心路歷程，也現場演唱多首歌曲，用琴聲與歌聲，讓小學弟、妹們彷彿置身溫暖的小型演唱會，各個聽得如癡如醉。1060403

(中央社)