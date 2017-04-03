狗兒失蹤4年後 找到回家的路

又是一如既往的清晨，不同的是麥唐納自宅前的陽台，趴著一隻眼神落寞的流浪犬，麥唐納仔細一瞧，大吃一驚又喜出望外，牠是失蹤4年音訊全無的愛犬茉莉。

北卡羅萊納州當地電視台WBTV報導，麥唐納（JoelMcDonald）說，他有生之年想都沒想過能再度與茉莉（Molly）團圓，失而復得的感想就是，說甚麼都不能再錯過牠，於是麥唐納把茉莉抱得更緊了。

高興的不只是麥唐納，茉莉被帶去獸醫診所做晶片鑑定時，牠圍著主人前後打轉的模樣，似乎在說有主人的狗狗像個寶。

麥唐納說，他真的認出茉莉了，讓獸醫再鑑定確認而已，果然麥唐納是看「對」眼，於是忠心愛犬與飼主重逢的感人情節，獸醫診所裡瀰漫著洋蔥氛圍。

洋蔥氛圍也感染著那天早晨知道這個消息的所有人，他們眼睛泛著淚光又深受感動，至於茉莉消失的那4年牠跑去哪兒了？吃了甚麼苦頭？或者到底發生甚麼事，麥唐納淡淡地說，這些都不重要了。1060403

(中央社)