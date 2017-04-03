竹市動物園添新血 浣熊雙寶來報到

新竹市立動物園近來增添兩隻浣熊寶寶，萌樣令人看了瞬間融化。（徐養齡攝）

園方悉心照料，為小浣熊秤重體檢。（徐養齡攝）

新竹市立動物園再添新成員，2隻北美小浣熊、小黑綿羊及小雞寶寶，趕在兒童節前來報到，園方工作人員扮起「全職保母」，仔細呵護小寶貝們的健康。

「聲音超可愛，像貓頭鷹！」園方工作人員與小浣熊相處幾周下來，迅速培養出宛如親子間的深厚情誼，透露小浣熊叫聲有點像貓頭鷹，大眼睛骨碌碌望著人的萌樣，令人看了瞬間融化。

(中時)