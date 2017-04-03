夫妻帶小孩超商行竊 機車遭拖吊露餡

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游姓夫妻帶小孩到超商行竊，企圖降低店員戒心。（王揚傑翻攝）

游姓男子、林姓女子夫妻日前帶至新北市板橋區縣民大道某超商行竊，為降低店家戒心，刻意把5歲兒子帶在身邊，夫妻在店內行竊時，未注意違停在超商外的機車遭拖吊。

游姓夫妻共行竊得手1797元的商品，到櫃檯結帳僅付了香菸、飲料小額商品的錢就離開，走出店外發現車被吊走，故至拖吊場付清175元移置費和600元罰金領回機車。

當天超商店員盤點時，發現短少2瓶威士忌、1件女襯衫，調閱監視器見1男1女在店內行竊，遂向警方報案。

警方調閱店外監視器，發現游姓夫妻和小孩共乘機車前往超商，隨後機車即遭拖吊，員警至拖吊場查詢相關紀錄，查出游姓夫妻涉案，日前已傳喚2嫌到案。

游男、林女坦承行竊，但林女辯稱當天因吃了安眠藥，導致精神不佳，不知為何沒付錢。偵訊後，警方依竊盜罪嫌將2嫌函送偵辦。

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(中時)