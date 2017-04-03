陸大體化妝師工作到一半 死者突睜眼

大陸女子小涵、小可大學畢業後就成為大體化妝師，小可有次幫遺體化妝化到一半，死者眼睛突然睜開，有的喉嚨還發出「呵啊」聲。這份工作讓兩人懂得珍惜生命與家人。

南方都市報今天報導，小涵、小可在廣州市殯儀館工作，入行大約100天。兩人工作地點是一間不到10平方公尺的入殮室，等待著她們的，是一具躺在不鏽鋼床上的老年人遺體，她們的一天就此展開。

小涵戴著白色橡膠手套打開化妝箱，拿出一把毛刷準備打粉底，小可則根據死者的臉部情況在一旁調試化妝顏料。大部分時候是肉色、大紅色的油彩混合，前者打底，後者點在雙頰及下巴處。

梳頭、打粉底、打腮紅、描眉和塗口紅，一系列動作在15分鐘內快速完成，遺體面相安詳沉靜。最後把枕頭放到遺體頭下，等候稍後的遺體告別禮。這是這天處理的第一具遺體。

小可受訪時回憶第一次上工的經驗，在擦粉底的過程，死者眼睛突然張開，小可趕緊說對不起，然後輕輕將死者眼部閉合。還有一次，突然聽到死者的喉嚨發出「呵啊」一聲，一口氣從死者口中吐出來。

小可「哇」的一聲，往後退了好幾步，「雖然知道這是正常現象，但還是嚇了一跳，有點手足無措」。

小可說，每一次工作，就是與死者一次無聲的交流。在接到無名屍時，她會想，死者的親人聯繫不到有多著急；接到自殺的死者，小可也會感慨。然而，透過小可的努力，恢復死者生前面貌，讓她相當有成就感。

在殯儀館，每天要面對生離死別，小涵和小可對生命也有了更深刻的體會。小涵說，以前很叛逆，經常嫌父母嘮叨，現在會更加珍惜跟家人在一起的每一天乃至每分每秒，也開始理解嘮叨背後的關心和愛護。1060403

(中央社)