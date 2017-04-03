找不到親人墳塚 覆鼎金搜山

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高雄市民投訴胞兄的墳塚不見了！高雄市正加速遷移覆鼎金公墓1萬6000門墳墓，對於民眾投訴，市府殯葬處除了搜山，還透過圖像比對協尋。

覆鼎金公墓區約有1萬6000門墓塚，高雄市殯葬管理處今天指出是自日治時代即疊葬的結果，因影響周邊住宅環境品質，分4區辦理遷葬，目前已完成第1區，預計到107年全遷完，並闢為雙湖公園子。

遷葬為防範掃墓眾找不到祖墳，殯葬處在周邊設服務站，隨時提供民眾查閱，確保墳塚被誤遷。

殯葬處長謝汀嵩指出，民眾投訴找不到胞兄的墳塚，稱去年有來掃墓，今年就不見了，慌忙尋找，殯葬處已代為搜山比對。

殯葬處透過查估資料、周邊墳塚比對，質疑醒目的墳塚不可能於查估時遺漏，正擴大搜尋範圍。

已遷移約9000門，遷移前拍照存證並辦理補償；殯葬處說如果有祖墳不見，將調閱周邊墳塚圖相比對，不會怠慢先人遺骨。1060403

(中央社)