文創成顯學 蕭青陽：原創更重要

文創是現今顯學。「有好的原創才會做出好的文創」，蕭青陽說，當文創很風行的時候，他一直呼籲「原創更重要」，這也是做路跑賽事等設計時，希望能切入拉抬文化元素的原因。

設計師蕭青陽談到近年來台灣設計界最火熱的詞彙，莫過於「文創」一詞，許多商品掛上文創，價格彷彿就能水漲船高，連夜市也以文創來命名，十分興盛。

他認為，「文創的上面是原創，原創的更上面則是文化」，呼籲大家同時要去思考文化層面，不要被殖民，更要把自身文化放進設計中，讓下一代繼續瞭解、享受，這才是「真文創」。

近日行政院舉行的「前瞻基礎建設計畫記者會（數位建設）」中也提出，要發展數位文創普及高畫質服務，希望帶動文創成為兆元級產業等計畫。

對此，蕭青陽表示，當文創很風行的時候，他一直呼籲「原創更重要」，因為「有好的原創才會做出好的文創」，這也是他在做路跑賽事等設計時，希望都能切入文化元素，拉抬文化性的原因。

蕭青陽解釋，近幾年台灣設計師或民眾，在偏好北歐或日本等國的設計風格下，甚至是被養成這種美學觀念時，有一天就會發現，當外國人到台灣，看不出台灣人有台灣風格。

他說，不像在日本或印尼等國，於特定節日中，民眾會穿著自身的傳統服飾上街、參加祭典，亦或是台灣辦一場設計展，設計的作品充斥日本或北歐等地的風格，這是多麼令人擔心的一件事。

而當政府欲導入什麼樣的美學或設計概念，進入民眾的日常生活中，或是教育下一代什麼樣的美感，蕭青陽建議，希望政府「要想清楚」，不要被文化殖民，應該得從自己的文化中心，發展出文創。

蕭青陽強調，當文創設計成為顯學，事情就變得複雜許多，包括現在的設計教育給孩子一個錯誤的觀念是，學設計會賺很多錢。

「我覺得這很詭異，有點導錯方向」，也誤判了這個領域；如果學校和社會硬要把這種喜愛（藝術與設計）「喬」成可以賺多少錢，這可能會有上萬人面臨挫折感、瓶頸，因為一開始的設定就不健康。

蕭青陽舉自己去義大利觀摩的例子進一步說明，當地人說，「我們現在進行的美學，只占幾千年來的30年，我們不能任意改造這幾千年來，不同時期的祖先所設定的美感觀念」，更重要的，維護勝過於創造，不要輕易的讓新的設計取代，否認會變成一個沒有文化美感傳承的國家。1060403

(中央社)