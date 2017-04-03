清明選購豆芽菜 避免過白過脆

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雲林縣衛生局今天稽查清明節應景的豆芽菜，檢驗結果都符合規定。衛生局呼籲消費者，避免購買色澤過白、過脆或有異味的豆芽菜。

衛生局指出，明天是清明節，也是國人非常重視的傳統祭祖節日，為了確保消費者飲食衛生與安全，今天由雲林地檢署、衛生局、保七總隊組成稽查小組，針對豆芽菜進行稽查。

稽查小組今天共稽查西螺地區5家豆芽菜製售業者，有無違法使用食品添加物，經現場稽查及初步檢驗，結果都符合規定。

衛生局指出，過去有不肖業者以工業用漂白劑漂白豆芽菜，或添加無根生長劑來抑制豆芽菜根部生長，甚至噴灑增粗劑，讓豆芽變粗變胖，以增加賣相與口感，卻嚴重危害消費者健康。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，民眾應避免購買色澤過白、過脆或有異味的豆芽菜，在選購食品時應注意，拒買來路不明食品，以保障消費者食的安全。1060403

(中央社)