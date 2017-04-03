風的運動場超夯 親子搶看《飛天國王子選拔大賽》
新竹市兒童藝術節「風的運動場」超夯，每天人潮都突破新高，開辦至今進入第3天，有不少親子連續2天來玩，欣賞為新竹孩子量身打造的兒童劇《飛天國王子選拔大賽》。
導演王立安以新竹強風為發想，創造出性格截然不同的颱風王子、暴風王子和微風王子，颱風王子一身台客裝扮，個性隨和搞笑；暴風王子頭髮有如黃色火焰，展現急躁暴烈性情；微風王子則是溫柔友善，白白胖胖、有如棉花糖外型。
市長林智堅表示，市府打造「風的運動場」，設計五大原創遊具，讓孩子們盡情彈跳、攀爬、滑行，刺激五感體驗，《飛天國王子選拔大賽》更是全國獨創，融合新竹在地特色的全新兒童劇，歡迎全國各地的大朋友、小朋友來到新竹市樹林頭公園，跟飛天王子一起度過最獨特的兒童藝術節。
《飛天國王子選拔大賽》每天11時、下午1時30分、3時30分在「風的飛行器」演出，文化局表示，會場還有深耕於新竹香山的在地劇團「好玩的劇團」現場與民眾隨機互動，展現活力和創意，兒藝節進入倒數2天，歡迎民眾保握機會來玩。
(中時)
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