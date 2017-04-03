同婚專法若過 南韓同運人士：為亞洲立下惡例

挺同婚群眾高呼口號。（陳宜加攝）

台灣同婚釋憲案受到其他國家同運人士關注。在同婚釋憲言詞辯論開庭前，南韓一對同志情侶的委任律師向釋憲聲請人祁家威的律師說，擔心台灣通過同婚專法，會為亞洲爭取婚姻平權的國家「立下惡例」。

根據《上報》報導，南韓導演金趙光壽與其同性伴侶金成煥，密切關注台灣此次的同婚釋憲案。同婚釋憲聲請人祁家威的律師許秀雯說，趙光壽、金成煥的委任律師在釋憲言詞辯論前夕，曾傳訊息說，若台灣最終通過專法，會為亞洲爭取婚姻平權國家立下惡例，增加往後未來推動婚平的阻力。

許秀雯說，趙光壽、金成煥的委任律師認為，亞洲國家推動婚姻平權的方式，將對周邊國家帶來關鍵影響，立法及政策皆會成為參考依據，台灣目前進程領先日、韓，他們當然盼望台灣推動立法的過程，可刺激他們國內。

(中時電子報)