清明掃墓 嘉縣傳多起火警

嘉義縣多處墓園傳出火警，幸好都未釀成大禍（翻攝嘉義縣議員林緗亭臉書）

清明連假第3天，前往墓園的道路都出現堵車狀況。（余信賢攝）

清明連假第3天，許多墓園都傳出火警，所幸轄區內的消防分隊都在附近駐守，沒有釀成大禍。（余信賢攝）

俗語說，清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。但連續假期天氣相當晴朗炎熱，在嘉義地區都沒有下過半滴雨，相當乾燥，同時也是個出遊的好日子。許多遊子都趁著在清明期間回到家鄉掃墓祭祖，表達慎終追遠之意。

位在水上、中埔及民雄的墓園在清明連假期間湧入許多掃墓的民眾，民眾都是一年才會來墓園一次，為先人的墓園清掃，由於嘉義縣的墓園都處於郊區，常會生長野草，甚至會長出樹木。當掃墓的民眾看到這種情況時，通常會拿起鐮刀動手清除，但有少許的民眾為了自身方便，會順手放火燃燒雜草。

除此，前往水上牛稠埔公墓的165縣道，在這幾天清明掃墓期間都呈現堵車狀態，從早上8點多就開始回堵到82快速道路嘉義交流道，在這期間也剛好都有出殯的車隊，所以都呈現堵車狀態。轄區分局也都派員警在各大重要路口，指揮交通，紓解掃墓車潮。

嘉義縣議員林緗亭也在自己的臉書上宣導掃墓的民眾，務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，另外還要記得滅餘燼、記得收垃圾，感謝大家的配合。

嘉義縣消防局勤務中心統計4月1、2日這2天共有62起因掃墓引起的火警共62件，所幸都沒有釀成大禍。

(中時)