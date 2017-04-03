清明掃墓 嘉縣傳多起火警
俗語說，清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。但連續假期天氣相當晴朗炎熱，在嘉義地區都沒有下過半滴雨，相當乾燥，同時也是個出遊的好日子。許多遊子都趁著在清明期間回到家鄉掃墓祭祖，表達慎終追遠之意。
位在水上、中埔及民雄的墓園在清明連假期間湧入許多掃墓的民眾，民眾都是一年才會來墓園一次，為先人的墓園清掃，由於嘉義縣的墓園都處於郊區，常會生長野草，甚至會長出樹木。當掃墓的民眾看到這種情況時，通常會拿起鐮刀動手清除，但有少許的民眾為了自身方便，會順手放火燃燒雜草。
除此，前往水上牛稠埔公墓的165縣道，在這幾天清明掃墓期間都呈現堵車狀態，從早上8點多就開始回堵到82快速道路嘉義交流道，在這期間也剛好都有出殯的車隊，所以都呈現堵車狀態。轄區分局也都派員警在各大重要路口，指揮交通，紓解掃墓車潮。
嘉義縣議員林緗亭也在自己的臉書上宣導掃墓的民眾，務必遵守「4不2記得」，即雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、爆竹不燃放、金紙不飛揚，另外還要記得滅餘燼、記得收垃圾，感謝大家的配合。
嘉義縣消防局勤務中心統計4月1、2日這2天共有62起因掃墓引起的火警共62件，所幸都沒有釀成大禍。
(中時)
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