嘉義鰲鼓溼地 侯鳥群迎遊客
清明連假第三天，台灣南部天氣依舊晴朗高溫，位在嘉義縣東石鄉的鰲鼓溼地，有許多來自北方的嬌客在這過冬，許多喜愛賞鳥的遊客趁著連假期間紛紛前來遊玩。
受氣候影響，延緩候鳥北返腳步，嘉義林區管理處指出，目前還有171隻黑面琵鷺、4365隻琵嘴鴨、215隻鸕鶿、129隻大白鷺，鳥況仍相當豐富。
目前在鰲鼓溼地西南邊堤防內的防風林可以見到許多來自北方的候鳥，3日有許多的愛鳥人士，趁著天氣晴朗的清明假期，開車前往東石鰲鼓溼地森林公園裡賞鳥。
在堤防的第7孔水門附近的沼澤區域，依舊有上百隻的黑面琵鷺正在休息著，而喜愛拍鳥的人士，也紛紛將車子停放在此，關閉引擎，坐在車內架起600mm焦距的鏡頭，仔細的拍攝。
一位來自台北板橋喜愛拍攝鳥類的曾國賓攝影師表示，最近迷上了鳥類攝影，為了拍攝這群來自北方的嬌客，自己添購了600mm的長焦段鏡頭，再搭配上國產Stc CPL–M ND16的濾鏡，可以減少進光量，加強鳥類的輪廓。
根據林務局嘉義林管處的統計，連假3天來的入園人數已超過6000人，園區內的候鳥總數也將近有6000隻左右。林管處也提醒旅客，趁著連假最後幾天快來鰲鼓溼地賞鳥，在4日也會在鰲鼓溼地森林園區東石自然生態展示館推出「種子繽紛樂」活動，活動到30日截止。
(中時)
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