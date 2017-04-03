國5塞車路段變長 國1北上西螺路段大塞

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我要評比

今天是清明節連續假期第3天，根據高速公路局下午最新路況資訊，國道5號北上塞車路段變長，國1北上西螺路段也出現大塞車。

根據高公局下午2時30分路況資訊，國5北上塞車路段從原本頭城到坪林延長為宜蘭到坪林，車速不到40公里。

而國1北上西螺到西螺服務區出現大塞車，車速降為24公里。

另國1北上汐止到五堵路段，從上午車就很多，目前車速仍不到40公里。1060403

(中央社)