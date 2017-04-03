春假哪裡去 訪金瓜石廟中廟土地公

你可看過大廟包小廟，廟中有廟的特色土地公廟嗎？在新北市金瓜石的聚落裡有4座土地公廟，春假到金瓜石旅遊，也可以在行程中增加這些特色土地公廟，體驗有求必應的信仰。

俗諺說「田頭田尾土地公」，就是形容民間普遍的土地公信仰，土地公大概是台灣分佈最廣、數目最多的神明。

新北市中山國小校長王健旺長期研究土地公信仰，土地公在民間信仰中，神格很低，但地位卻非常崇高，受祭祀的次數也最多。不僅農村奉祀土地公，祈求豐收富足、四季平安，在都市、漁村、礦山等居民，也奉祀土地公。

居住在水湳洞、金瓜石、九份礦山，老一輩的人都會說「黃金就是土地公錢」。礦坑口附近都會奉祀土地公，保祐挖礦平安。西元1894年大金瓜露頭被發現，山城吹起一股淘金熱潮，礦工聚落漸漸成形。

曾經在金瓜石大金瓜露頭遺址處（今地質公園）至樹梅坪一帶，也在荒煙蔓草間，發現3座小土地公廟。其中一座「福安宮」刻著「旺地生金、光緒二十年甲午、金長興答謝」，可以看出採礦人，對土地公的深信不疑。

新北市立黃金博物館館長王錦華表示，目前在金瓜石的聚落內，還可見4座土地公廟，石山里的金福宮和福興宮、瓜山里的慶福宮、及新山里的福安宮。

在金瓜石，宗教信仰與居民生活關係密不可分。根據金福宮沿革記述，創建於1888年，是金瓜石地區年代最久的土地公廟。

相傳，當時有5戶農民移居金瓜石碑仔尾，他們在住家附近建造一座石砌的小土地公廟，最後蛻變為金瓜石「金福宮」的前身。隨著人口增加、聚落的擴張，居民由金福宮分香火，興建瓜山里慶福宮及石山里的福興宮。

王健旺以田野調查，普查各地最具代表性的土地公廟。土地公從原始管土地農作的自然神，到人格化的社區守護神，每個地方都有專屬土地公，角色千變萬化。金瓜石土地公廟宇的建築特色都是大廟包小廟、新廟包舊廟的廟中廟格局。

為何會發展出這種特殊的廟中廟格局呢？王錦華表示，聚落發展後，社區的居民都希望以大廟恭奉，但又不毀掉原本的小廟，所以，形成現今特殊的廟中廟格局。

王錦華建議，走入社區，不要錯過這些少見的特色土地公廟，探訪金瓜石歷史的痕跡。 1060403

(中央社)