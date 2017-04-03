文創科系雨後春筍 育才首重跨領域能力

文創教育專題8-5文創產業近年在台灣成為熱門話題，因應產業趨勢，大學文創科系也如雨後春筍般出現，兼具實作和管理等跨領域能力，成為文創科系培養人才的首要目標。

隨著時代變遷，原本以製造業為主的生產型態逐漸改變，世界各國都力求產業轉型，文化創意產業也成為最具發展潛力的產業之一。而行政院自2002年開始推動「文化創意產業計畫」，自此國內文創產業開始蓬勃發展。

因應產業趨勢，國內大專院校也開始吹起文創風，從學程、學士班到碩士班，從高教到技職，文創科系也如雨後春筍般紛紛湧現，成為新興領域，加上文創範圍廣泛，在培育文創人才的方向和規劃上，各校都有各自盤算。

以中部最早設立的文創科系為例，弘光科技大學文化創意產業系主任涂卉表示，學校設文創產業系，是希望培育文創技職人才，因此鎖定生活設計和生活創意產業，從產品、視覺、空間等3種面向發展，例如文創產業在空間利用上，應該發展在地文化特色，才能與一般建築空間作區隔。

「文創能力涵蓋生活應用、品牌經營管理等跨領域能力」，涂卉認為，文創人才不可能只做單一訓練，而是必須具備跨領域能力，還得知道如何尋找資源，以學校招收的生源來看，主要是商管群和設計群學生，各自擅長的專業不同，因此學校會針對學生屬性分班教學，補強不同領域能力。

涂卉指出，除了設計和商管等專業外，文創還需要行銷規劃，為了讓學生具備文創產業的概念，還會搭配文化調查、文化基礎等課程，另外還透過文化人類學、文化經濟學等課程，教學生發揮創意，從文創中找出亮點，並與在地文化連結。

而同時招收技職生和高中生的台北科技大學文化事業發展系，則強調「實作能力」。北科大文化事業發展系主任鄭麗玲指出，技職生多半有商科、設計或多媒體專長，但較欠缺人文素養，而高中生接觸人文課程的機會多，卻欠缺專業技能，因此系上設法將文化素養和實作課程結合，以文化做為媒介，讓學生動手做出自己的文創作品。

想要加入文創領域，鄭麗玲認為，應該具備強烈的好奇心和充足的創意，經過啟發和實作訓練後，幫將腦中的點子具體化，最後再加入文化素養，才能更有深度地將文化和地區或產業特色結合。

「創意可以透過刺激去加強」，鄭麗玲表示，現在學生最主要的問題就是閱讀太少，想要擁有源源不絕的創意，可以先從閱讀著手，不一定要大量閱讀文字，但必須廣泛閱讀，即使是漫畫也可以，最重要的是培養閱讀習慣，多參觀文創園區或展覽，知道其他人如何呈現構想和展現創意，對提昇創意和靈感將大有助益。

除了第一線文創人才，南華文化創意事業管理系則鎖定文創領域的仲介或管理人才，南華文創管理系主任楊聰仁表示，系上希望學生成為「創作端和消費者端的橋樑」，因此必須要有辦法和創作者或藝術家溝通，還要懂得專業行話和術語，才能瞭解這個產業的獨特營運模式。

楊聰仁指出，系上會根據行銷、活動專業、展銷等不同角色，培養不同的能力，如行銷人員要能為產品創造亮點，展銷人員要能替產品說故事，活動專案人員要能與人溝通，學生可依本身特質選擇適合方向，但最好能有喜歡生活美學、參與文藝活動者、具創意傾向特質的學生較為適合。1060403

(中央社)