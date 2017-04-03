消防菜鳥曾思棋 擁國際證照衝浪高手
28歲曾思棋是3月才結訓分發單位的消防菜鳥，沒想到竟是擁有國際衝浪證照，征戰世界各地海灘挑戰巨浪衝浪高手，曾夢想成為教練或選手的她，仍將帶著衝浪板，持續她的衝浪夢。
曾思棋家住新北市，和朋友到白沙灣玩水時愛上衝浪，後來前往宜蘭就讀蘭陽技術學院，三天兩頭就去烏石港，並在當地的衝浪板店打工，賺錢兼精進衝浪技巧。
曾思棋個頭不高也不壯碩，但她卻能精準操控衝浪板，征服大大小小的海浪，在宜蘭許多比賽拿下冠軍殊榮，並於23歲時就考上國際衝浪證照，十分不容易。
而除了在台灣，她也到中國海南島、澳洲等地海灘衝浪，個性活潑的她因此認識到各國的好朋友，「原本想當教練或選手」曾思棋對衝浪抱有期待，但考量現實面，最終在家人勸告下，轉考消防員。
「很可惜，但不後悔。」曾思棋說，自己並不愛讀書，為了考消防員，花了半年時間泡在圖書館，幾乎未碰衝浪，那段時間很痛苦，不過皇天不負苦心人，一次就順利考上。
曾思棋表示，雖然衝浪鍛鍊出好體力，但在消防局新訓時，依然差點吃不消，每個鍛鍊內容和項目都不能馬虎，不過在潛水等項目上，自己倒是拿下不錯分數。
經過一年多訓練，曾思棋今年3月初分發到台北市消防局石牌分隊，只見她專注聽取學長們指導，並逐一學習實務操作方式。
曾思棋說，她沒有放棄衝浪，有份穩定工作後，就會利用休假時間，回去烏石港和好友相約衝浪，由於太久沒練習，目前也再重新熟悉中，預計7月中會參加衝浪比賽，希望再拿下好成績。1060403
(中央社)
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