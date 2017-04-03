四月螢火閃耀 那瑪夏螢火蟲季登場
2017那瑪夏賞螢季系列活動4月起舉辦半日遊、1日遊、2日遊活動，帶領民眾看滿天螢火蟲、玩原民飾品DIY、體驗射箭、搗麻糬、洗愛玉等。
那瑪夏是南部觀賞螢火蟲聖地，全台約有60種螢火蟲，那瑪夏就擁有20多個品種，每年春夏季都吸引大批遊客上山賞螢，八八風災以來，當地每逢春季螢火蟲數量更甚以往，彷彿浴火重生，相當吸睛。
有鑑於此，那瑪夏區公所特別在達卡努瓦里、生明聯絡道路、樟樹林、舊民權國小、南沙魯、青山段等步道設有專業導覽行程，民眾只要購買60元的賞螢券，就可以體驗地面螢光點點和美麗星空互相輝映的浪漫景象。
不過，為了保育生態，今年所有賞螢步道將會進行總量管制，請民眾務必遵守現場導覽人員指揮入山。
那瑪夏代理區長林民傑表示，請想要一睹滿天螢火蟲的壯觀場面，可以參加由公所舉辦的賞螢專車699半日遊、1500一日遊及3499二日遊套裝行程，一日遊特定期日更推出有早鳥再省200元的優惠專案。所以只要699元起就可以暢遊那瑪夏景點，DIY體驗原住民手工藝之美，品嚐純正的山林料理。
他說，一年只有一次的賞螢活動，千萬不要錯過，假日賞螢人潮眾多，山區停車位非常有限，請多多利用賞螢專車前往，讓遊程玩得更盡興。1060403
(中央社)
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