市府活動消防局忙鋪石 網友：踐踏尊嚴

新竹市兒童藝術節首日開幕時，因前一天的大雨讓現場滿是泥濘，工作人員急忙鋪設小石頭，以防民眾滑倒，但有民眾看見消防人員出勤協助挖土、鋪石，直呼「踐踏消防員尊嚴」。

兒童節連假展開的前一天，新竹地區下了傾盆大雨，使得新竹市政府於樹林頭公園舉辦的「2017新竹市兒童藝術節-風的運動場」，現場的遊具濕滑，草地也出現多處積水，為避免遊客滑倒受傷，市府團隊立刻調派碎石到現場鋪設。

不過有民眾發現，在現場鋪設石頭的竟有消防人員，認為這是讓消防隊員到活動現場充當「臨時工」，在網路PO文質疑「如果不影響勤務，怎麼不讓他們多放假？」、「踐踏消防員尊嚴」。

竹市府表示，活動開幕前一天的大雨，讓「風的運動場」草地、遊戲設施變濕，因此當天一早，包括副市長、各局處首長，都與現場工作人員，一起手持拖把及抹布將現場硬體設備盡量拭乾；由於碎石重量較重，除了男性局處首長、科長等主管拿起工具協助鋪設外，也協請到場支援的消防替代役男幫忙。

新竹市消防局表示，活動當天派科長及各消防分隊隊員、替代役男等少數人力在場執勤待命，在不影響勤務情況下，消防局同仁投入幫忙鋪設碎石，希望讓活動順利進行，降低遊客受傷的機率。1060403

(中央社)