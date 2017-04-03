今年少冬雨 70年來第二少雨
今年少冬雨，水利署表示，去年12月至今年2月是70年來的第二少雨，抗旱目標是4月底前不進入第二階段限水。
台灣枯水期長，氣象局統計，今年冬天水情不樂觀，去年12月至今年2月22日是1947年以來第二少雨，今年1月至3月主要水庫集水區降雨量，北部及中部僅及往年同期平均的6成，南部更只有3成。
水利署說，桃園石門水庫、嘉義的仁義潭及蘭潭水庫、台南的南化水庫及高雄的高屏溪流量，都需要加強關注；目前的高屏溪流量是15.7cms，低於歷年同期的23.4cms。
新北市板新、桃園、新竹及高雄的水情燈號是黃燈，已實施一階限水；苗栗、台中、嘉義及台南是水情稍緊的綠燈，其中台南及嘉義4月5日預定轉為黃燈，也實施一階段限水。
水利署希望4月底前不要進入二階限水，5月底不進入第三階段分區供水。1060403
(中央社)
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