金門燒餅很難買 李素治DIY有口碑

金門燒餅有口皆碑，但常常是有錢買不到。金門縣生命線協會志工李素治因而發想自己做。這一做，做出她的自有品牌；由於比一般坊間燒餅小一點，甜鹹同時品嚐，比較沒有負擔。

去年7月自公職退休的李素治，現在社區大學教課，並在金門縣生命線協會擔任志工。談到DIY燒餅；她說，金門人愛吃燒餅，但因為太搶手，實在很不好訂，於是她自己上網找資料，無師自通，下手試著做。

一旦有了做燒餅的念頭，李素治腦海裡就縈繞著兒時爸爸做燒餅的身影。她回憶，八二三砲戰時期，古寧頭一位老兵教爸爸用金門特有的紅工塗在水缸底部做成土窯來烤燒餅。

這個克難土窯烤燒餅的畫面，李素治印象非常深刻，但當時她並不知道那就是燒餅。

她說，在那個物資缺乏的年代，由於美援，金門時常可以拿到奶粉、奶油、玉米粉等物資；可是大家都不知這些物資很寶貴，也不知要怎麼吃，還有人最後拿去餵豬了。

李素治說，當時的燒餅只有加糖，但她的父親添了奶油，那獨特的奶油香，到現在回憶起來，她的眼裡依舊閃爍著亮光，仿佛口齒依然留香。她說：「真的好好吃喔」，心中充滿甜蜜。

她透露了的自製燒餅做法，中筋麵粉加上摻有奶油的酥油，再加上她特製的餡料。每個麵團約80公克，以2/3麵皮、1/3酥的比例組成，迷你版的則是40公克。至於餡料，也是利用在地食材，自己手炒。

一般市面上的燒餅如果同時吃一甜一鹹，對健康負擔太大；迷你版份量減半，可以同時嚐到甜鹹，滿足味蕾。

「素治燒餅」名聲傳出去後，訂單愈來愈多，李素治又找了姊姊來幫忙，在原本一個烤箱之外，再添了一個烤箱。

李素治一位朋友的小孩很挑食，卻愛吃李素治的燒餅；金門縣生命線協會陳姓工作人員平常不愛吃鹹的燒餅，但也愛上了李素治的鹹燒餅；另一位林姓志工則是說，李素治的鹹燒餅比甜的好吃，而且與市售的相較，鹹度剛剛好。友人把燒餅帶到台灣，也是一掃而空。「看到親友的熱烈回響，激勵她做更好吃的燒餅回報」。

不過，由於最近接下生命線協會總幹事職務，並到社區宣導，加上社大的健康社區營造課程，現在比較無法接受1、200個燒餅的大量訂單。她說，大訂單要做到天亮，真的忙不過來。

擔任公職時，李素治工作十分忙碌；退休後，和多數銀髮族一樣，她也從事志工服務；去年起投身生命線協會，在第一期志工受訓期間還獲得全勤。今年，她更身兼無給職總幹事。

李素治說，與其他志工服務相較，她覺得生命線更有意義；她說：「我喜歡單純的付出，不求回報」。而且不同於其他長者身兼多項志工，她只專一做生命線志工，甚至捐出社大授課所得給生命線，對生命線可說是全心奉獻。

不過，雖然忙著做志工，她說，知道朋友喜歡她做的燒餅，她也很開心；所以，「1、20個或3、40個的訂單，還是ok的」。1060403

(中央社)