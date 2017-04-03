安衛檢舉獎金取消 勞部：民眾仍可檢舉

勞動部今天表示，取消安衛檢舉獎勵金後，民眾若發現各工作場所有安全衛生不良情形，仍可檢舉，勞動檢查機構除繼續查辦，也將積極輔導、協助事業單位提升安全衛生防災管理。

媒體報導，近年不少法令紛紛增修「吹哨人條款」以鼓勵全民監督，但勞動部卻因勞檢人力不足，取消檢舉獎勵金，被外界認為是「反其道而行」。勞動部今回應指出，取消獎金是為了有效運用檢查人力避免排擠，且吹哨人條款重點在於保護當事人秘密及避免有不利對待，與是否給予檢舉獎金無關。

勞動部表示，安全衛生檢舉獎金取消後，各勞動檢查機構仍受理民眾檢舉，且勞動基準法及勞動檢查法中就有吹哨者保護規定，並無媒體所述反其道而行情形。

此外有關勞檢人力不足部分，勞動部已研擬「落實保障勞工權益檢查人力提升計畫」，規劃增加全國勞動檢查員人數至1000人，目前陳報行政院核定中。

為預防職業災害，勞動部除加強執行勞動檢查外，也將透過宣導防災知能、輔導改善安全衛生設施及跨部會合作等多元減災工具，多管齊下，以督促事業單位遵守法令，保障勞工安全與健康。1060403

(中央社)