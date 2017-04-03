立委辦兒童節活動 引進互動科技吸睛
民進黨立委蘇巧慧8日、9日將舉辦兒童節活動，引進近年來最夯的互動科技，要讓小朋友與家長們接觸新科技，讓立委舉辦活動，也跟得上時代腳步。
民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘8、9日將在新北市的桃子腳國民中小學風雨操場，舉辦「北大有座動物園」活動。
蘇巧慧說，雖然4日就是兒童節，但是今年的兒童節是連假，許多家庭都要出遠門旅遊，因此她特別選在兒童節後的假日，再舉辦兒童節活動。
她說，「北大有座動物園」活動，除了有開幕動物大遊行外，還透過引進最新的互動科技，讓小朋友與家長們對互動科技有新的認識。
蘇巧慧說，參加的小朋友首先可以進行「動物達人秀」，透過iPad彩繪動物，再連結秀到LED大螢幕上，每個彩繪創作都會上大螢幕跑跳，還可以觸控、互動，透過iPad集氣，讓彩繪動物們登上達人秀的舞台。
她說，接下來進入「動物夥伴相見歡」，再把小朋友們彩繪的動物列印出來，打造專屬的可愛動物帽子，讓小朋友們戴上獨一無二的帽子，和其他小朋友們相見歡。現場還會有「HELLO說故事」，由大哥哥大姊姊與小朋友互動說故事，一起到動物王國探險去。
最後，小朋友可以透過用力吶喊，只要聲量夠大聲，傳遞出聲音來，就可以得到用聲音灌飽的氣球當作紀念品。
蘇巧慧說，「北大有座動物園」活動，就是互動科技、美學教育、動手做的結合，希望讓小朋友在遊戲中學習，也讓家長了解，新世代的教育方式，把這些想要教導的項目，可以用新的、小朋友會感興趣的方式來學習。1060403
(中央社)
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