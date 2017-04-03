半馬跑進65分內 肯亞女將飆破4世界紀錄
23歲肯亞長跑女將潔普柯思潔(Joyciline Jepkosgei)，1日在布拉格半程馬拉松，以1小時04分52秒奪冠，一舉改寫國際田總(IAAF) 女子10公里、15公里、20公里和半馬4項紀錄，也是史上首位半馬跑進65分內的女性。
這僅是潔普柯思潔生涯第5場半馬，她起跑後5公里僅花14分53秒，她與上屆冠軍Violah Jepchumba分別以30分04和30分05跑完10公里，兩人都同時打破2003年的30分21秒10公里紀錄。
過去個人最佳是1小時6分08秒，潔普柯思潔說，「我不知道我會打破紀錄，只知道要花更少時間，這對我來說是個驚喜，氣候也非常適合我，與我平時練習的情況差不多。」
潔普柯思潔分別以45分37秒、1小時01分25秒改寫15公里和20公里世界紀錄，1小時04分52秒完成半馬，比前世界紀錄快14秒，也成為史上第一位半馬跑進65分內的女性。
(中時電子報)
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