清明時節雨紛紛 恙蟲病例創高峰

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疾管署今（3）日再度公布國內恙蟲病疫情，今年截至3月30日止已經累積70例確定病例，創下近5年來新高數字，個案感染地以花蓮縣（28例）最多，其次為台東縣（11例），屏東縣（6例）感染病例也是近2年同期最多。

這兩天又是清明掃墓活動高峰，疾管署呼籲民眾掃墓祭祖或至郊區活動時，應該落實自我保護措施，如有出現疑似恙蟲病感染症狀如持續發燒、頭痛及皮膚產生焦痂等，應儘速就醫並告知醫師相關活動史。

(中時)