廣州嚴查房屋 取締違法行為

我要評比

廣州市住建委嚴查囤積房源、哄抬房價、合同欺詐、虛假廣告等違法行為。2016年至今，已立案查處開發企業10件和房屋仲介20案。

廣州對房地產市場秩序持續展開調查，2016年共檢查456案、2030家房屋中介。有關單位發出《限期整改通知書》98份，立案查處10件和房屋中介20家，暫停1家房屋中介使用網路簽約系統；行政懲處2家房屋中介公司。

取締的案件主要涉及違規發佈預售廣告、未依法辦理網路簽約手續、房地產合同未具經紀人簽名等違法行為。部分房屋中介公司藉由違法辦理網路簽約手續來達到鎖盤、一房二賣等目的，使業主、消費者蒙受法律風險和經濟損失。

市民如發現類似違規線索，可向執法部門舉報，一經查實，房屋中介公司將被處以責令限期改正、罰款，及暫停使用網上交易系統。

(旺報)