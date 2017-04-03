廣州嚴查房屋 取締違法行為
廣州市住建委嚴查囤積房源、哄抬房價、合同欺詐、虛假廣告等違法行為。2016年至今，已立案查處開發企業10件和房屋仲介20案。
廣州對房地產市場秩序持續展開調查，2016年共檢查456案、2030家房屋中介。有關單位發出《限期整改通知書》98份，立案查處10件和房屋中介20家，暫停1家房屋中介使用網路簽約系統；行政懲處2家房屋中介公司。
取締的案件主要涉及違規發佈預售廣告、未依法辦理網路簽約手續、房地產合同未具經紀人簽名等違法行為。部分房屋中介公司藉由違法辦理網路簽約手續來達到鎖盤、一房二賣等目的，使業主、消費者蒙受法律風險和經濟損失。
市民如發現類似違規線索，可向執法部門舉報，一經查實，房屋中介公司將被處以責令限期改正、罰款，及暫停使用網上交易系統。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。