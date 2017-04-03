「波神」小池榮子曝糗事 忘情熱舞巨乳竟走光
日本巨乳女星小池榮子擁有傲人上圍，被封為「一代波神」，後她改走戲劇圈，演技受到肯定，就鮮少有性感演出，近日她為新戲宣傳，上節目自曝巨乳帶來的糗事，曾忘我跳舞到不小心走光，讓她相當尷尬。
小池榮子和澤尻英龍華、藤木直人為新戲《成為母親》上節目宣傳，她也自曝巨乳帶來的煩惱，2002年出演新春節目時，大家都要秀才藝，她和一組男偶像團體搭檔跳舞，但因為舞蹈較為激烈，所以正當她忘我熱舞時，一不小心半邊胸部就掉出來，讓她相當尷尬。
雖然她沒有特別提到男偶像團體有沒有看到，但網友翻查資料，發現她曾和w-inds上同個新春節目，所以猜測當時的男團應該就是他們。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。