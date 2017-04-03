「波神」小池榮子曝糗事 忘情熱舞巨乳竟走光

小池榮子擁有傲人身材。(圖／翻攝自日網)

小池榮子自曝糗事。(圖／翻攝自網路)

日本巨乳女星小池榮子擁有傲人上圍，被封為「一代波神」，後她改走戲劇圈，演技受到肯定，就鮮少有性感演出，近日她為新戲宣傳，上節目自曝巨乳帶來的糗事，曾忘我跳舞到不小心走光，讓她相當尷尬。

小池榮子和澤尻英龍華、藤木直人為新戲《成為母親》上節目宣傳，她也自曝巨乳帶來的煩惱，2002年出演新春節目時，大家都要秀才藝，她和一組男偶像團體搭檔跳舞，但因為舞蹈較為激烈，所以正當她忘我熱舞時，一不小心半邊胸部就掉出來，讓她相當尷尬。

雖然她沒有特別提到男偶像團體有沒有看到，但網友翻查資料，發現她曾和w-inds上同個新春節目，所以猜測當時的男團應該就是他們。

(中時電子報)