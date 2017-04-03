劉德華返家養傷 秀曬太陽側臉照

香港藝人劉德華墜馬摔傷兩個多月，已出院返家休養，劉德華昨天在官網貼出曬太陽側臉照表示，「你們是我背後的陽光」，他會為彼此夢想勇往直前，「謝謝謝謝，我愛你們」。

劉德華今年1月17日在泰國拍廣告不慎墜馬受傷，造成盆骨多處骨折、筋腱肌肉拉傷，緊急送回香港住院治療，3月初宣布出院，劉德華盆骨骨折癒合情況理想，傷勢慢慢復原。

全力支持的音樂劇「尋找快樂時代」近來演出，劉德華養傷無法到場，昨天在官網「華仔天地」貼文表示，「完美，謝謝一群舊朋友」，直誇台前幕後工作人員，「我為你們驕傲」。

他說，「每個人，你和我都應該有夢想，雖然路途崎嶇，太陽卻從來沒有離開過，希望也從來沒有離開過，太陽在努力的穿過雲層，讓我們的希望陽光普照，太陽一直在，希望一直在。」

劉德華表示，「你們堅持著，我就陪伴著，你們是我背後的陽光，你們是我心中的希望，我會為彼此夢想勇往直前，謝謝謝謝，我愛你們。」粉絲們也留言持續幫華仔老大加油。1060403

(中央社)