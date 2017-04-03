台大尼泊爾學生疑酗酒身亡

專攻5G通信的台大電信所32歲尼泊爾籍朴姓男子，已失聯逾10天，今天上午由保全前往宿舍查看時發現已死亡。據了解，朴男日前親人剛過世、有酗酒習慣，初判可能是飲酒過量身亡。

台北市消防局上午10時23分獲報，國立台灣大學研一宿舍內一名尼泊爾籍學生明顯死亡，警消到場後封鎖現場，交由警方處理。

台北市警察局大安分局羅斯福路派出所長黃柏翔指出，這名32歲尼泊爾籍朴姓男子遭發現時倒臥房間地板，且身旁有不少散落的空酒瓶，由於與指導教授已失聯逾10天，加上清明連假他的台灣室友已返鄉，教授才委由保全上樓查訪，但開門後發現他已明顯死亡。

另外，雖然朴男額頭上有外傷，但根據傷勢外觀判斷為舊傷、已結痂，初步排除他殺可能性，但確切肇因仍待檢方相驗，由於尼泊爾在台無辦事處，後續將由印度代表處負責聯繫他的舅舅抵台處理後事。

同儕透露，朴男目前就讀台大電信所博一生，專攻5G通信，剛在印尼拿到碩士，去年才來台灣攻讀博士。但因生活經濟壓力大，又逢家人過世，可能才會借酒澆愁。1060403

(中央社)