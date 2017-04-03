台大尼泊爾學生疑酗酒身亡
專攻5G通信的台大電信所32歲尼泊爾籍朴姓男子，已失聯逾10天，今天上午由保全前往宿舍查看時發現已死亡。據了解，朴男日前親人剛過世、有酗酒習慣，初判可能是飲酒過量身亡。
台北市消防局上午10時23分獲報，國立台灣大學研一宿舍內一名尼泊爾籍學生明顯死亡，警消到場後封鎖現場，交由警方處理。
台北市警察局大安分局羅斯福路派出所長黃柏翔指出，這名32歲尼泊爾籍朴姓男子遭發現時倒臥房間地板，且身旁有不少散落的空酒瓶，由於與指導教授已失聯逾10天，加上清明連假他的台灣室友已返鄉，教授才委由保全上樓查訪，但開門後發現他已明顯死亡。
另外，雖然朴男額頭上有外傷，但根據傷勢外觀判斷為舊傷、已結痂，初步排除他殺可能性，但確切肇因仍待檢方相驗，由於尼泊爾在台無辦事處，後續將由印度代表處負責聯繫他的舅舅抵台處理後事。
同儕透露，朴男目前就讀台大電信所博一生，專攻5G通信，剛在印尼拿到碩士，去年才來台灣攻讀博士。但因生活經濟壓力大，又逢家人過世，可能才會借酒澆愁。1060403
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。