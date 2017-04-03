機車衝撞清潔車 騎士命危送醫

機車疑似車速過快，衝撞清潔車。（王揚傑翻攝）

今（3）日下午3時許，新北市30多歲的沈姓男子騎機車行經樹林區環漢路、東豐街口時，疑因車速過快，衝撞正在左轉的環保局清潔車，再彈飛停在路旁的銀色休旅車前，救護人員趕抵時，沈男已無生命徵象，救護人員將沈男救出，緊急送往亞東醫院急救。

清潔車司機表示，當時機車車速很快，他看到已經來不及剎車。警方已在調閱監視器及查訪目擊者，釐清車禍責任。

(中時)