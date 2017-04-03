梅伊：英國對直布羅陀承諾 不會動搖

英國首相梅伊今天表示，英國對直布羅陀的承諾「不會動搖」，且將會與位在西班牙南端的直布羅陀合作，從英國脫歐談判中取得最佳結果。

路透社報導，歐洲聯盟3月31日提議給予西班牙在直布羅陀未來與歐盟的貿易關係上的否決權。這使得英國一脫歐，英國海外領土地位不再是歐盟內部事務，西班牙就有左右直布羅陀命運的權力。

西班牙1713年將直布羅陀割讓給英國，但長久以來不斷要求英國歸還直布羅陀。

英國保守黨前黨魁霍華德（Michael Howard）表示，梅伊（Theresa May）甚至準備好發動戰爭來捍衛這塊領土，就如同前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）35年前為了福克蘭群島主權與阿根廷開戰。

唐寧街10號首相辦公室表示，梅伊致電直布羅陀首席部長皮卡杜（Fabian Picardo）時，重申英國「會維持堅定承諾」支持直布羅陀、當地人民和經濟。

唐寧街發言人說：「首相表示，我們絕不會違背直布羅陀人民以自由和民主方式表達的意願，做出把其主權移交他國的安排，也不會啟動讓直布羅陀不滿的主權談判過程。」

「首相表示，我們絕對致力於與直布羅陀合作，在英國脫歐上取得最佳結果，也會持續讓他們完全參與此過程。」（譯者：中央社陳昱婷）1060403

(中央社)