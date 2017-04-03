馬公港好多魚 釣客驚喜

「好多魚喔」！澎湖馬公商港和第一漁港區今天中午時分，港區內出現成群的大、小烏魚，沿著港區的岸堤洄游，讓觀光遊客驚叫，釣客更是驚喜。

難得的好天氣，馬公港區今天出現為數不少的大、小烏魚群成群結隊，分成好幾批，隨著漲潮的海水，沿著港區碼頭堤岸洄游，似在追覓食藻類或浮游生物，還不時的洄游露出魚頭觀望，令不少在港區散步和等候船的遊客，看到成群結隊的大小烏魚群在港區內悠游，都驚叫連連。

烏魚也有信魚之稱，不少釣客今天看到成群的大、小烏魚洄游，適合在22度水溫，這代表著春天來到，象徵海釣季節開始，都感到相當的興奮。1060403

(中央社)