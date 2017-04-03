美若先制攻擊 美前防長：北韓恐侵南韓

美國前國防部長卡特（Ash Carter）表示，美國對北韓核武計畫先發制人的攻勢，可能促使北韓領導人金正恩試圖侵略南韓。

曾在歐巴馬政府擔任國防部長的卡特，今天在美國廣播公司新聞網（ABC News）節目「本週」（This Week）告訴資深記者拉達茲（Martha Raddatz），若美國先對北韓採取攻勢，「結果是他們很有可能發動…意圖侵略南韓」。

卡特說：「我相信這場戰爭結果會是北韓戰敗。但拉達茲，我必須提醒妳，這場戰爭…引發的暴力猛烈程度會是我們自上次韓戰以來從未見過的。」

卡特也提到約有2500萬人口的南韓首都首爾，所在地距南北韓邊境不遠，他說，「儘管這種結果是肯定的，這仍將是一場極具毀滅性的戰爭。所以必須非常謹慎行事」。

卡特發表這番評論的同時，美國總統川普本週將會晤中國大陸國家主席習近平。

川普政府希望大陸能讓北韓終止核武計畫，但卡特說，大陸「不願」擔此角色，因為就短期而言，他們「擔心北韓垮台或引發戰爭」，最後導致「在他們邊界旁統一後的韓國與美國結盟」。

卡特也評論美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）與川普本人不同的、對俄羅斯更強硬的論調。

他說：「在戰略事務上，清楚及連貫性相當重要。這是我國政府及我國對外政策，我們都必然希望它成功，但必須是清楚且有連貫性的政策。」（譯者：中央社廖禹揚）1060403

(中央社)