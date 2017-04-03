廢木打成碎屑種蔬果 有機農場收成豐碩
南屯文山掩埋場因廢木悶燒造成空汙，家住豐原的黃意婷與美國籍男友侯歐文利用碎木屑種菜，打造有機農場，情侶倆希望環保局繼續提供碎木屑，推廣「木屑菜園」；環保局表示，市府原本提供民眾申請，但處理碎木屑需時間及成本，供不應求，將改以標售為主。
黃意婷與侯歐文是素食主義者，鑑於許多蔬菜為基改食物，兩人利用住家後方約30坪空地堆置碎木屑，打造「木屑菜園」。黃意婷說，她去年8月向環保局申請20公噸碎木屑，堆置大約15公分高，經3個月分解成為有機介質，試種南瓜、玉米、馬鈴薯及萵苣等蔬菜。
「木屑菜園不用澆水、施肥，拔除雜草也很省力！」黃意婷說，用木屑種植蔬菜，堆置厚度最好達60公分，這在歐美及日本已行之有年，但台灣還不習慣；他們一開始試種時，家人都不看好，沒想到收成的蔬菜吃起來清甜，又具健康、環保概念，跌破親友眼鏡。
黃意婷惋惜表示，「木屑菜園」需使用2公分以下的細碎木，他們共申請18公噸及60公噸，但環保局只送來20公噸，後來就要求自行載運，而且剩粗碎木。她說，根據環保局「樹枝（葉）再利用及木料領用計畫」，市府可以提供細碎木及運送服務，希望環保局繼續供屑。推廣「木屑菜園」。
「廢木不能再堆置，必需妥善處理。」市議員謝志忠建議環保局分級、分類處理後，免費提供給市民、機關、學校、團體，做為景觀設計材料、填土用料、種植肥料等用途，除降低垃圾處理成本，也讓市民體驗當城市農夫。
環保局長白智榮表示，處理細碎木需要時間及成本，加上清潔隊運送人力不足，環保局生產堆肥及各清潔隊有機農場也需要使用，未來細碎木將改以標售為主；文山垃圾場堆置的廢木已外包廠商進行碎木，不料悶燒引發火災，未來將分區堆置及監控，避免類似情況發生。
(中時)
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