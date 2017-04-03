小英搬走交通就走樣？豐原南陽路塞爆
台中市豐原區向陽路地下道正進行填平工程，用路人改道東北街及南陽路。民眾向本報投訴，南陽路的幸福橋、東勢林管處路段，違法攤販形成雜亂市集，原以為改道前，警方會整頓淨空，沒想到時隔一周，遇到清明、兒童節連假交通大打結，只看到交警指揮交通，未見取締作為，根本「頭痛醫腳」！
投訴者指出「以前只有零星流動攤販，近來有越聚越多跡象。」記者上午前往查看，該路段短短100公尺距離，聚集菜販、肉販、飯糰早餐車，還有賣枇杷、西瓜、甘蔗、芭樂、玉米等小農，十多個攤販佔據慢車道、紅線區域做生意，還有人承租民宅騎樓營業，形成熱鬧市集，也造成南陽、豐陽路口交通秩序混亂。
家住當地10多年的陳姓居民表示，以前蔡英文總統住在附近大樓時，行車很有秩序，沒想到一搬走之後馬上走樣，交通亂成一團。一旁南陽國小為台中市就學人數最多的小學，目前有3千多名學生，還有民眾抱怨「上下學時段，家長開車、騎車湧入校門周邊，等候接送小孩，跟改道車流打結，我們出門也要繞道。」
「勸導不聽，才會開罰。」豐東派出所副所長張葉強坦言，同仁以勸導方式，整頓該路段違法攤販，一周以來成效不佳，連假後將依道路交通管理處罰條例，處1200至2400元罰鍰，超過2小時還不收攤，得連續處罰，目前每日早、晚共派遣4名人力，執行該路段交整勤務。
(中時)
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