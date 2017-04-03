球后小戴快問快答 這題讓她笑場卡關

「世界球后」戴資穎挑戰快問快答。(截自VICTOR SPORT GLOBAL影片)

「世界球后」戴資穎愛吃義大利麵還是披薩？3日贊助商為戴資穎設計的 1分鐘快問快答影片曝光，讓粉絲一窺台灣「羽球一姐」的好惡，被問到喜歡休傑克曼(Huge Jackman) 和強尼戴普（Johnny Depp）時意外卡關，不過「小戴」自然不做作個性倒是一覽無遺。

戴資穎前陣子抽空挑戰1分鐘快問快答遊戲，問題百百種，從喜歡吃什麼？喜歡休傑克曼還是強尼戴普？到愛看動作片還是愛情片都有，「小戴」的原因也很「跳tone」，笑說因為看動作片比較不會睡著，有氧運動和重訓則讓世界球后直呼，「可以都不要嗎？」

3月在全英羽球公開賽奪下生涯首冠，戴資穎2日搭機出發前往4日開打的馬來西亞公開賽，大馬公開賽在2014年升級為頂超賽事，「小戴」曾在2013年封后，去年則拿下亞軍，今年要一拚后冠。

(中時電子報)