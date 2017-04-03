小聯盟將開季 李振昌、王維中、胡智為3A出發
大聯盟新球季今天（3日）開打，台灣旅美球員僅陳偉殷（馬林魚）被列入開季25人名單，其餘球員都留在小聯盟打拚，並陸續被分發至各層級，其中投手李振昌、胡智為（光芒），以及左投王維中（釀酒人）今年將從3A起步。
李振昌今年重返美職，與洛磯簽下小聯盟約附帶大聯盟春訓邀請，他在熱身賽出賽6場，合計投4.1局失4分，日前被下放小聯盟春訓營，本季從3A出發。
胡智為去年底被光芒列入40人名單，今年首度獲邀大聯盟春訓，出賽4場，合計投7局失1分，光芒上月16日動用選擇權將他下放3A；王維中去年從2A出發，期間也短暫升上3A先發了5場，今年開季就被分發在3A。
至於本季春訓熱身賽曾支援大聯盟的內野手林子偉（紅襪）、張育成（印地安人），與投手曾仁和（小熊）都將從2A開季；今年披中華隊戰袍出征經典賽表現亮眼的投手江少慶（印地安人）從高階1A出發；投手黃暐傑（響尾蛇）、捕手朱立人（印地安人）自1A起步。
海盜隊捕手張進德今年也首度獲邀大聯盟春訓，還有全壘打表現，但打了3場後因傷沒再出賽，之後被下放小聯盟春訓營，目前還在延長春訓調整中，另外包括陳品學（印地安人）、林凱威（響尾蛇）、宋文華（教士）、何紹彬（馬林魚）、李其峰（小熊）都是延長春訓。
(中時電子報)
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