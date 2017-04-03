零錢加值悠遊卡不成 男刁難站長
郭姓男子上個月15日在基隆火車站，要求用零錢加值悠遊卡遭拒，竟不滿朝站長咆哮挑釁「年金被刪活該！」還全程錄影，途中不知何因手背流血還怒嗆「把我氣到吐血」，最後警方趕抵才終止鬧劇，事後將5分鐘影片上傳網路，要求網友公評引發議論，有人認為「站長態度有問題」，但也有人認為「不爽就不要搭」。
從影片可見，郭男詢問加值悠遊卡為何不能低百元，要求台鐵基隆站長出面說明，並不滿站長解釋不清，失控咆嘯「便利商店都能儲值1元，為什麼你們不行，過年還依法休假，被刪年金活該，要讓你們丟臉，丟到家」等語。
郭男不顧兩旁旅客行經對站長咆哮，眼見站長反過來錄音蒐證怒嗆「快錄我，告你妨礙秘密罪」、「過年依法休假，年金被刪活該！」直到鐵路警察趕抵現場，還抱怨「新北市警察局都認識我，受不了公務人員、國營事業人」等語，態度十分囂張。
事後5分鐘影片全程被上傳YouTube，引起網友注意討論，不少人留言「站長的態度很有事」、「不要到處找別人麻煩來獲取關注」、「不知道前因後果，影片只擷取一段?」。
「毫無尊嚴！」基隆站長羅雲山表示，同仁通報郭男對悠遊卡加值服務有疑慮，才進一步解釋加值金額最少1百元、最多1萬元且行之有年，但郭男不滿要求看悠遊卡公司文件遭婉拒，突然情緒爆發謾罵及咆哮，雖然認為站務員這樣被對待「毫無尊嚴」，但目前並沒有考慮要提告。
(中時)
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