邦賈納開幕賽雙響砲 MLB投手第1人

美國職棒大聯盟新球季展開，首日就有新紀錄。舊金山巨人隊投手邦賈納單場雙響砲，成為大聯盟史上第1名在開幕賽打出雙響砲的投手，不過巨人隊最終仍以5比6敗給亞利桑那響尾蛇隊。

今天是大聯盟新球季開幕日，只安排了3場比賽，除了響尾蛇隊擊敗巨人隊之外，坦帕灣光芒也以7比3痛擊紐約洋基隊，並讓洋基隊的日籍投手田中將大吞下最難堪的敗仗，聖路易紅雀則以4比3扳倒衛冕的芝加哥小熊。

巨人到響尾蛇主場踢館，先發投手邦賈納（Madison Bumgarner）攻守俱佳，5局上先從響尾蛇先發投手葛蘭基（Zack Greinke）手中轟出陽春砲，7局上再把響尾蛇中繼投手查芬（Andrew Chafin）的球送出全壘打牆外，成為大聯盟史上第1名在開幕賽演出雙響砲的投手。

邦賈納在投手丘上的表現也很出色，7局被敲6安，失3分，還送給響尾蛇隊11張老K，退場時仍是勝投候選人，只是牛棚不給力，9局下被響尾蛇攻下兩分逆轉，勝投也飛了。1060403

(中央社)