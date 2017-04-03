女子安全遊印度 隨時保持警戒心

特派員看世界專欄「我如果要到印度旅遊，安全嗎？」隨著印度在台灣的能見度大增，愈來愈多台灣女子想到印度旅遊，但總會問這樣的問題。事實上，只要隨時保持警戒心，就能確保旅遊安全。

印度是個文化古國，在這塊土地上孕育出的文化、哲學和宗教影響了全世界，讓人們醉心於印度的文化，加上宗教多元且歷史悠久，幅員廣大且各地習俗不同，每年吸引許多觀光客前來。

根據統計，印度去年觀光客就達889萬人次，2015年的旅遊業產值達1200億美元，占國內生產毛額（GDP）的6.3%。

隨著政府新南向政策，及台北市長柯文哲等政治人物陸續到印度訪問，讓印度在台灣的能見度大增，許多台灣女子都想到印度旅遊，但許多女性及其家長總會問：「單獨或幾個閨蜜一起到印度旅遊安全嗎？」

每當被問到這個問題時，居住在此的印度人和外國人，許多人都很想回答：「很安全的，沒問題。」但事實的狀況，好像又不是如此。

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）去年公布的統計，印度平均每天發生95件強暴案；首都新德里更被印度媒體稱為「強暴之都」，平均每天有6件強暴案，這些都還是已經報案的，還有許多被害人擔心名節問題而不敢報案。

不過，即使如此，包括「印度尤」這樣勇闖印度的年輕台灣女性，仍然優遊自在地在印度工作、旅遊，甚至單獨一個人搭乘過夜火車到其他地方旅遊，也都沒問題。

其實，女性到印度旅遊，只要隨時保持警戒心，多多觀察且注意周圍環境，就能確保旅遊安全。

首先，到印度旅遊別衝太快，最好能做好行前規劃，以免容易遭不肖分子欺騙。

印度貧富差距很大，許多印度人為了多賺點錢，對於人生地不熟的觀光客，尤其又是嬌滴滴的台灣女性，當然有機可趁；如果沒有事先做好旅遊規劃，肯定有看似善心的印度男子主動請纓幫你安排旅程，如果沒有警惕心，危險性絕對大增。

許多人都有經驗，外國人到印度每個地方，尤其是外國女性，總會有印度男子友善地跟你攀談。

這些有著長長睫毛、大大眼睛及黝黑皮膚和很深輪廓的印度男子，只要穿著沒有太骯髒邋遢，伴隨著禮貌友善的態度、溫柔的話語，還有「你的眼睛有如天上星辰般美麗」等隨時可脫口而出的甜言蜜語，根本是台灣女性眼中的「最佳男友」候選人。

但這個時候，千萬不要昏了頭，絕對要按照行前規劃進行，只和規模較大或確認正直經營的旅行社來往。

對旅途中陌生的邀約，雖然可能會有意外的收穫，但如果隻身一人，甚至有幾名好友同行，仍然不可大意，除非有信任的男性陪伴，或者前往的地方確認是人潮聚集的公共場所、當地有熟識者接待可確保安全，且搭乘火車、飛機等大眾運輸工具，或者是信賴的旅行社或熟人安排交通工具，否則最好不要同意。

但即使是覺得信賴的人，也千萬不能放鬆警戒心。

過去兩年發生外國女子在印度遭強暴案，都是因為感覺這個印度男子可以信賴，最後卻發生悲劇。

例如新德里一家5星級飯店去年底發生一名美國女子在飯店房間內遭輪暴，起因就是被害人與導遊相處幾天非常愉快而放鬆警戒，同意導遊夜間到飯店房間聊天，最後發生不幸。

印度男子確實有這個能力，可以在幾個小時或幾天讓你覺得他可以信任，但即使已經覺得信賴他了，千萬不要放鬆警戒心，否則吃虧的就是自己。

此外，在街邊行走時，隨時注意周遭環境，不要前往偏僻或人煙稀少的地方，如果有車輛突然在你面前停下來，必須保持警戒，以免突然遭歹徒拉入車內帶走。

千萬不要認為與幾名女性好友在印度一起同行就很安全而放鬆警戒，因為歹徒在搭訕時也許隻身一人，但等到「時機恰當」時，他的同夥就會出現。

此外在衣著上，最好順應當地習俗，不要穿著過於暴露的衣服，下半身最好是褲裝或把腳全部遮起來的長裙。

因為許多印度人，包括目前在中央執政的多位部長，都認為穿著暴露的女子以及夜間出門沒有男性親友陪同的女子，一定是私生活不檢點，因此即使遭到強暴也是女性的錯。

所以，只要隨時保持警戒，注意當地習俗，且與可以提供你緊急幫助的人保持聯絡，並帶好外交部駐外單位的緊急聯絡電話，就能快快樂樂、安安全全地享受印度迷人的風光與人文景觀。1060403

(中央社)