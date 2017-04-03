鼓勵第2胎 趙天麟提生育津貼168
有意投入民進黨高雄市長初選的立委趙天麟今天提出「生育津貼168、安心托育」計畫，包括「第1胎1萬、第2胎6萬，並加碼第2胎每月補助托育津貼8000元」，鼓勵市民齊拚第2胎。
趁著兒童節前夕，趙天麟結合豆子劇團，宣示他的「生育津貼168，安心托育」計畫，宣示要拚以第2胎生育補助金全國最高為號召，獎勵生育。趙天麟已有2個寶寶，不過在加碼提出生育津貼後，仍有支持者鼓勵他要再生１個。
他指出，高雄市出生率1.065，低於全國平均1.175，居6都之末。他提出「第1胎1萬、第2胎6萬，並加碼第2胎每月補助托育津貼8000元」，誓言將生育率提高到2.1。他舉桃園市為例，將生育津貼提高到新台幣3萬元，有效提升桃園的人口數，連續2年桃園市人口數大幅增加。
趙天麟說，很多年輕家庭因為生育，父母1人要暫離職場，事後重返職場卻不容易，所以提出第2胎補助6萬元，並且加碼每個月托育費8000元，讓年輕夫妻生育後可免離職場，還能創造保母就業機會。
如此，生育津貼將從現行每年新台幣2.3億元增為7億元，他計算此政策不及福利預算的1%，沒有預算排擠問題，值得投資。
高雄市現行生育補助做法，第1、2胎補助6000元，第3胎發給4萬6000元。1060403
(中央社)
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