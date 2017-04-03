安迪·沃荷鉅作《毛主席》 拍出破3.8億天價

安迪·沃荷的作品《毛主席》在香港拍出天價。（圖／香港蘇富比提供）

拍賣毛主席？！安迪·沃荷鉅作《毛主席》在香港蘇富比「現當代藝術晚間拍賣」中，以9,850萬港元（約3.8億台幣）拍出，得標者是一位亞洲藏家，創下西方當代藝術品的亞洲拍賣紀錄！

蘇富比表示，《毛主席》系列是見證安迪·沃荷（Andy Warhol）在1970年代風格轉變的里程碑。此畫屬於藝術家創作22幅50 x 42英寸之作品之一。同一系列中，四幅作品現屬於重要博物館收藏。

1972年，美國總統尼克遜訪問中國，並與毛主席會面，此國際政治的重要時刻帶給了沃荷《毛主席》的靈感。此作中，紅與金的色系展現藝術家對炫麗色彩的表現能力，以及在畫布上的決絕果斷。

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